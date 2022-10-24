Игроки «Коламбуса» бурно поздравили Даниила Тарасова в раздевалке после победы. Видео

Появилось видео из победной раздевалки «Коламбус Блю Джекетс» после успеха в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1). Главный тренер «синих жакетов» Брэд Ларсен похвалил российского голкипера Даниила Тарасова, вручив ему памятную шайбу за дебютную победу в лиге. После выступил сам страж ворот.

«Эта шайба была в его руках в первой победе в НХЛ. Лови!» — сказал Ларсен.

«Спасибо, парни! Вы были невероятны сегодня. Сегодняшний матч был очень важен для настроя всей команды. Хорошая работа!» — выступил Тарасов.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей на Кинопоиске». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

Напомним, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0). Первой звездой матча был признан 23-летний российский вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов, отразивший 30 бросков из 31.

Новость по теме «Потрясающе». Вратарь «Коламбуса» Тарасов эмоционально высказался о первой победе в НХЛ