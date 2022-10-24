Николай Жердев рассказал, в каком клубе решил продолжить карьеру

Российский нападающий Николай Жердев рассказал, в каком клубе продолжит карьеру.

«Да, я подписал контракт с белорусским клубом «Динамо-Молодечно» до конца нынешнего сезона», — сказал 37-летний Жердев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Ранее об интересе к «Динамо-Молодечно» сообщали белорусские СМИ. Таким образом, Жердев остался в чемпионате Беларуси. 12 октября российский хоккеист покинул минскую «Юность», за которую сыграл 14 матчей регулярного чемпионата и набрал 4 (3+1) очка. Он выступал за коллектив из столицы Беларуси с августа.

Минувший сезон Жердев провёл в братиславском клубе «Кэпиталз» и итальянской команде «Мерано». В общей сложности он сыграл 40 матчей и набрал 28 (11+17) очков.



Россиянин выступал в НХЛ за «Коламбус Блю Джекетс» (2003-2008), «Нью-Йорк Рейнджерс» (2008-2009) и «Филадельфию Флайерз» (2010-2011). В общей сложности у него 436 встреч и 261 (115+146) балл.



С 2009 года Жердев играл за различные клубы КХЛ. Всего в КХЛ на его счету 213 (71+142) результативных баллов в 358 матчах. В плей-офф Кубка Гагарина форвард провёл 50 встреч, забросил восемь шайб и отдал 11 передач (19 очков).