Вайсфельд: Светлов уже показывал результат, время в «Сочи» у него есть

Известный хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд высказался о переменах в тренерском штабе в «Сочи».

«Команда из Сочи идёт внизу таблицы, а потому перемены в штабе вполне логичны. Андрей Назаров опытный тренер, но в Сочи у него не сложилось. Может ребята не смогли понять его требования. Пришедший на место Назарова Сергей Светлов — специалист с большим опытом и ни раз уже, работая в подобных командах, показывал результат. Чемпионат идёт только полтора месяца, а потому есть немало времени, чтобы поправить турнирное положение», — сказал Вайсфельд «Чемпионату».

Напомним, сегодня стало известно, что Андрей Назаров отправлен в отставку с поста главного тренера ХК «Сочи». Новым наставником «леопардов» станет Сергей Светлов.