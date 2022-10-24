«Металлург» второй раз в сезоне победил казанский «Ак Барс»

В Магнитогорске завершился матч в рамках регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. «Металлург» играл на своём льду с «Ак Барсом». Победу со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) одержали хозяева.

В первом периоде команды голов не забили.

На 10-й минуте второго периода нападающий хозяев Егор Коробкин с передач Григория Дронова и Данилы Юрова открыл счёт в матче.

На третьей минуте третьего периода Кирилл Адамчук восстановил равенство в счёте с передач Вадима Шипачёва и Никиты Лямкина. Вторую шайбу «Металлурга» забросил Никита Коростелёв с передач Филиппа Майе и Брендана Лайпсика.

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Следующий матч «Металлург» проведёт дома с «Автомобилистом» 26 октября. «Ак Барс» встретится с Салаватом Юлаевым» также 26 октября.