Даррен Диц и Андрей Стась устроили жёсткую драку в матче ЦСКА и «Трактора»

В Москве прошёл матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. ЦСКА принимал челябинский «Трактор». Победу со счётом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) одержали хозяева.

В концовке третьего периода жёсткую драку устроили защитник армейцев Даррен Диц и форвард гостей Андрей Стась.

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Каждый из хоккеистов за драку получил по пять минут штрафного времени. Дополнительно Стась получил две минуты за блокировку.

Даррен Диц в текущем сезоне сыграл 21 матч за ЦСКА, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач.

Андрей Стась провёл за челябинцев 19 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Следующий матч ЦСКА проведёт дома с минским «Динамо» 27 октября. «Трактор» встретится с «Сочи» в гостях 26 октября.