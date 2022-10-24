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Форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер жёстко ответил болельщикам команды

Форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер жёстко ответил болельщикам команды
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Форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер в жёсткой форме ответил болельщикам клуба на то, что в последнем матче один из фанатов в конце третьего периода выбросил своё джерси на лёд.

«Если они хотят бросать своё дерьмо на лед, это их дело. Меня не волнует, захотят ли они прийти на игру, заплатить деньги и бросать свои майки на лёд. Я делаю свою работу. Я беспокоюсь о том, чтобы обыграть «Каролину» в следующем матче. О том, чтобы у меня получилось начало игры, и мы объединились как команда», — приводит слова Миллера журналист Брендан Бэтчелор в своём «твиттере».

Отметим, что серия поражений «Ванкувера» в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиге продлилась до шести матчей подряд.

Миллер за шесть сыгранных игр за «касаток» набрал 3 (2+1) очка.

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