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Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси» в результативном матче

Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси» в результативном матче
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:3.

В составе победителей отличились Ник Дауд, Гарнет Хэтэуэй, Конор Шири, российский нападающий Александр Овечкин, Ник Дженсен и белорусский форвард Алексей Протас. Российский нападающий Евгений Кузнецов не отметился результативными действиями. Защитник Дмитрий Орлов также не записал на свой счёт результативных действий.

За «Нью-Джерси» забивали Натан Бастиан, Томаш Татар и Йеспер Братт.

«Вашингтон» одержал третью победу за последние четыре игры. «Нью-Джерси» прервал победную серию из трёх матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2022, вторник. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Бастиан (Марино, Маклауд) – 04:49 (5x5)   1:1 Дауд (Маленстин, Хэтэуэй) – 10:46 (5x5)   1:2 Хэтэуэй (Дженсен, Строум) – 29:16 (5x5)   1:3 Шири – 30:03 (4x5)   1:4 Овечкин (Карлсон, Строум) – 37:14 (5x4)   1:5 Дженсен (Эллер, Протас) – 37:47 (5x5)   2:5 Татар (Хэмилтон, Вуд) – 44:08 (5x5)   3:5 Братт (Марино, Шарангович) – 49:06 (5x5)   3:6 Протас (Манта, Эллер) – 56:11 (5x5)
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