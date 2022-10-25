Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси» в результативном матче
Поделиться
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:3.
В составе победителей отличились Ник Дауд, Гарнет Хэтэуэй, Конор Шири, российский нападающий Александр Овечкин, Ник Дженсен и белорусский форвард Алексей Протас. Российский нападающий Евгений Кузнецов не отметился результативными действиями. Защитник Дмитрий Орлов также не записал на свой счёт результативных действий.
За «Нью-Джерси» забивали Натан Бастиан, Томаш Татар и Йеспер Братт.
«Вашингтон» одержал третью победу за последние четыре игры. «Нью-Джерси» прервал победную серию из трёх матчей.
НХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2022, вторник. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Бастиан (Марино, Маклауд) – 04:49 (5x5) 1:1 Дауд (Маленстин, Хэтэуэй) – 10:46 (5x5) 1:2 Хэтэуэй (Дженсен, Строум) – 29:16 (5x5) 1:3 Шири – 30:03 (4x5) 1:4 Овечкин (Карлсон, Строум) – 37:14 (5x4) 1:5 Дженсен (Эллер, Протас) – 37:47 (5x5) 2:5 Татар (Хэмилтон, Вуд) – 44:08 (5x5) 3:5 Братт (Марино, Шарангович) – 49:06 (5x5) 3:6 Протас (Манта, Эллер) – 56:11 (5x5)
Комментарии
- 25 октября 2022
-
05:38
-
04:55
-
04:49
-
04:40
-
04:40
-
03:44
-
03:32
- 24 октября 2022
-
23:19
-
23:06
-
23:00
-
22:54
-
22:49
-
22:39
-
22:29
-
22:24
-
22:04
-
21:56
-
21:50
-
21:48
-
21:36
-
21:14
-
20:59
-
20:46
-
20:35
-
20:30
-
20:24
-
20:09
-
20:02
-
19:49
-
19:43
-
19:39
-
19:26
-
19:19
-
19:14
-
19:01
Партнерский контент