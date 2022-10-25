Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси» в результативном матче

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:3.

В составе победителей отличились Ник Дауд, Гарнет Хэтэуэй, Конор Шири, российский нападающий Александр Овечкин, Ник Дженсен и белорусский форвард Алексей Протас. Российский нападающий Евгений Кузнецов не отметился результативными действиями. Защитник Дмитрий Орлов также не записал на свой счёт результативных действий.

За «Нью-Джерси» забивали Натан Бастиан, Томаш Татар и Йеспер Братт.

«Вашингтон» одержал третью победу за последние четыре игры. «Нью-Джерси» прервал победную серию из трёх матчей.