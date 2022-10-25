«Эдмонтон» переиграл «Питтсбург», у Малкина – голевой пас

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.



За хозяев отличились Зак Хайман, Тайсон Бэрри, Эвандер Кейн, Райан Ньюджент-Хопкинс, Леон Драйзайтль и Райан Маклауд.



У гостей же забросили шайбы Рикард Ракелль, Сиднее Кросби и Брайан Раст. На счету российского нападающего Евгения Малкина одна голевая передача.

Также в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился ещё один матч НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Сент-Луис Блюз». Игра завершилась победой хозяев со счётом 4:0.



Голами отметились Марк Шайфли, Сэм Ганье, Морган Бэррон и Коул Перфетти.



Российский нападающий Алексей Торопченко очков не набрал, а вот Иван Барбашёв и Владимир Тарасенко заработали коэффициент полезности «-1».