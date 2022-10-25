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«Эдмонтон» переиграл «Питтсбург», у Малкина – голевой пас

«Эдмонтон» переиграл «Питтсбург», у Малкина – голевой пас
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

За хозяев отличились Зак Хайман, Тайсон Бэрри, Эвандер Кейн, Райан Ньюджент-Хопкинс, Леон Драйзайтль и Райан Маклауд.

У гостей же забросили шайбы Рикард Ракелль, Сиднее Кросби и Брайан Раст. На счету российского нападающего Евгения Малкина одна голевая передача.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2022, вторник. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Хайман (Бушар) – 04:36 (5x5)   1:1 Ракелль (Картер, Цукер) – 10:43 (5x4)   1:2 Кросби (Ракелль, Джерри) – 12:29 (5x5)   1:3 Раст (Малкин, Цукер) – 22:00 (5x5)   2:3 Бэрри (Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс) – 24:03 (5x4)   3:3 Кейн (Драйзайтль) – 35:09 (5x5)   4:3 Ньюджент-Хопкинс (Хайман, Кулак) – 38:28 (5x5)   5:3 Драйзайтль (Кейн, Нурс) – 39:37 (5x5)   6:3 Маклауд (Райан) – 56:45 (5x5)

Также в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился ещё один матч НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Сент-Луис Блюз». Игра завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Голами отметились Марк Шайфли, Сэм Ганье, Морган Бэррон и Коул Перфетти.

Российский нападающий Алексей Торопченко очков не набрал, а вот Иван Барбашёв и Владимир Тарасенко заработали коэффициент полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2022, вторник. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Шайфли (Моррисси, Эпплтон) – 30:30 (5x5)   2:0 Ганье (Коннор, Моррисси) – 50:38 (5x5)   3:0 Бэррон (Лаури, Пионк) – 53:43 (5x5)   4:0 Перфетти (Уилер, Диллон) – 58:26 (en)
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