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Бывший голкипер КХЛ Магнус Хелльберг установил удивительное историческое достижение в НХЛ

Бывший голкипер КХЛ Магнус Хелльберг установил удивительное историческое достижение в НХЛ
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В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2, которая стала для них уже четвёртой подряд.

Ворота «Оттавы» впервые в этом сезоне защищал бывший голкипер целого ряда клуба КХЛ Магнус Хелльберг. Сегодня отразивший 29 бросков шведский вратарь умудрился войти в историю лиги, став первым голкипером за всё время существования НХЛ, кому удалось одержать первые три победы в лиге, каждый раз побеждая уже со своей новой командой.

То есть ранее Магнус однажды выиграл матч в «Рейнджерс», затем однажды победил в «Детройте», а сегодня помог «Оттаве» в своём первом матче за «Сенаторз» переиграть «Даллас». Всего за карьеру в лиге Хелльберг сыграл шесть матчей, в которых одержал три победы.

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