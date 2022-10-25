Коннор Макдэвид едва не получил травму в матче с «Питтсбургом», врезавшись в штангу ворот

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

За хозяев отличились Зак Хайман, Тайсон Бэрри, Эвандер Кейн, Райан Ньюджент-Хопкинс, Леон Драйзайтль и Райан Маклауд. Примечательно, что капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид не отметился ни одним результативным действием в матче, несмотря на шесть заброшенных шайб его командой.

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В этом матче при счёте 1:3 канадский форвард получил небольшое повреждение, неудачно врезавшись в штангу ворот. Капитан «Эдмонтона» ненадолго даже ушёл в раздевалку, но потом всё-таки вернулся в игру и продолжил участие в матче.