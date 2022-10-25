Сидни Кросби вышел на 18-е место в рейтинге лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.
За хозяев отличились Зак Хайман, Тайсон Бэрри, Эвандер Кейн, Райан Ньюджент-Хопкинс, Леон Драйзайтль и Райан Маклауд. У гостей же забросили шайбы Рикард Ракелль, Сидни Кросби и Брайан Раст. На счету российского нападающего Евгения Малкина одна голевая передача.
Благодаря заброшенной шайбе в ворота «Эдмонтона» Кросби вышел на 18-е место в зачёте лучших бомбардиров за всю историю НХЛ. В активе капитана «Питтсбурга» стало 1420 (521+899) результативных действий за карьеру в лиге. На аналогичной бомбардирской отметке ушёл из хоккея Адам Оутс, с которым Сидни сейчас делит 18-е место. Ближайшей целью для канадца теперь является результат Брайана Троттье (1425). Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (2857).
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