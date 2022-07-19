Падение «Питтсбурга». Малкин и другие звёзды забрали у клуба миллионы и будущее

Год назад Евгений Малкин и Валерий Ничушкин существовали будто бы в параллельных мирах. Тогда никто и подумать не мог, что два таких разных российских хоккеиста будут получать равнозначную зарплату. Но этим летом их вселенные пересеклись: в июле нападающие подписали контракты разной длительности с совпадающей средней суммой – $ 6,1 млн.

Обе сделки получили огромный резонанс. Правда, большинство комментариев сводились к единственному тезису – игроки выбили из работодателей максимум и даже чуть больше. Действительно, трудно представить, чтобы страдающий от травм ветеран и, пусть и эффективный, но не звёздный и ещё не доказавший свою стабильность универсал получили бы больше.

В то же время для клубов подписание Малкина и Ничушкина – не просто дорогие покупки. Это ещё и колоссальный риск, который пока невозможно оправдать ничем. Однако если «Колорадо» просто делает аномально большую ставку на своего хоккеиста, то в действиях «Питтсбурга» по Малкину можно обнаружить неприятные признаки системы.

Валерий Ничушкин Фото: nhl.com

Переговоры между сторонами продолжались в течение полутора месяцев и почти с самого начала приняли форму настоящего драматического сериала. Малкин обижался, отписывался и подписывался на аккаунт «пингвинов» в соцсетях, встречался с Сидни Кросби, пытавшимся потушить его обиды. Сам Сид ставил руководителям ультиматумы и грозился уйти, если они не подпишут Евгения.

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Агент Малкина заявлял, что его клиент выйдет на рынок свободных агентов и будет искать новый клуб. СМИ пестрили заголовками о том, как оскорбили россиянина дешёвые предложения от клуба – тем временем его жена выкладывала видео, на котором хоккеист с беззаботной улыбкой катается на роликовых коньках по дому.

Когда почва была уже окончательно готова к тому, чтобы переложить на неё отъезд Малкина в другой клуб, драма по всем законам жанра разрешилась резко и неожиданно – россиянин остался. В «Питтсбурге» прокомментировали сделку так спокойно, словно никаких тяжб до этого не было, а сам хоккеист просто отмахнулся от публики. «Это всё, что вам нужно знать», – написал Евгений под постом о своём продлении.

Четыре года и $ 24,4 млн – столько «Питтсбург» согласился потратить на Малкина. Несмотря на множество комплиментарных слов о франшизе и о тёплом к ней отношении, о желании остаться её частью, россиянин фактически получил контракт на своих условиях.

«Малкин пошёл навстречу по сумме, благодаря чему мы смогли сохранить необходимое место под потолком зарплат. Мы, в свою очередь, согласились дать ему тот срок контракта, который он хотел. Это был один из тех случаев, когда в переговорах обе стороны остались довольны. Нас не может не радовать тот факт, что Джино остался в клубе и завершит свою карьеру именно в составе «Питтсбурга», – это слова генерального менеджера «Пингвинз» Рона Хекстолла.

Евгений Малкин Фото: nhl.com

Но можно ли назвать согласие Малкина упасть по сумме до $ 6,1 млн в год реальной уступкой? 31 июля нападающему исполнится 36 лет. За последние семь лет Евгений пропустил из-за травм 185 матчей – то есть два с половиной сезона. По совокупности четырёх предыдущих сезонов центрфорвард заработал показатель полезности «-32», потеряв прежнюю полезность в обороне. Наивно полагать, что здоровье Малкина с возрастом станет крепче, а скорость увеличится. Тем не менее он планирует играть за «Питтсбург» почти до своего сорокалетия.



Или – чего тоже нельзя исключать – завершит карьеру раньше. В лиге достаточно свежих примеров, когда травмы не позволяли хоккеистам отработать контракт до конца. Защитники Уэбер, Сибрук, Кит – самые звёздные игроки в этом списке, а Малкин – пока самый очевидный кандидат на его пополнение.

До 41 года «пингвином» продолжит быть и Крис Летанг. Переговоры с именитым защитником дались «Питтсбургу» легче, но компромисс тоже был найден не сразу. Инсайдеры утверждали, что Летанг требовал от менеджеров $ 8 млн в год – в итоге получил столько же, сколько и Малкин, зато на более длительный срок.

Крис Летанг Фото: nhl.com

Новые подписания «Питтсбурга» вызывают не меньше вопросов, чем продления. «Пингвины» выменяли у «Монреаля» 34-летнего защитника Джеффа Петри, а из «Тампы» забрали 31-летнего Яна Рууту. Но и эти игроки укладываются в сомнительную стратегию клуба. Похоже, она заключатся в том, чтобы добраться до кубка в самое ближайшее время, а дальше – хоть трава не расти.

«Питтсбург» имел отличный шанс начать перестройку, отказав хотя бы кому-то из дорогих и возрастных звёзд. За того же Малкина наверняка бы развернулась борьба среди контендеров, а освободившиеся деньги вполне можно было инвестировать в будущее. Вместо этого функционеры приняли как данность желания хоккеистов – и теперь не ясны даже контуры того «Питтсбурга», который нынешние символы франшизы оставят потомкам.



Впрочем, путь за кубком, который «Пингвинз», возможно, рассчитывают пройти в ближайшее время, тоже не усеян для клуба лепестками роз. Сильнейшие прямо сейчас команды – «Тампа» и «Колорадо» – обладают длинной линейкой скоростных хоккеистов. Поэтому решительно непонятно, как Малкин в своих текущих кондициях будет прорываться через, например, Ничушкина. Только ведь серию с условным «Эвеланш» ещё нужно заслужить, а за последние пять лет «пингвины» лишь однажды прошли первый раунд.