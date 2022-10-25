Драйзайтль вышел на пятое место в истории НХЛ по числу голов для европейцев до 27 лет

Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль поразил ворота «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (6:3).

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», для 26-летнего форварда «нефтяников» эта шайба стала 257-й в карьере. Благодаря этому Драйзайтль сравнялся с легендарным российским хоккеистом Александром Могильным по числу голов в НХЛ среди европейцев в возрасте до 27 лет, выйдя на пятое место. Выше располагаются Яромир Ягр (327), Илья Ковальчук (338), Александр Овечкин (339) и Яри Курри (354).

Напомним, в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.