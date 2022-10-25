В ЦСКА рассказали о функциях, которые Попов будет выполнять в штабе команды

Стало известно, какие функции будет исполнять бывший хоккеист Александр Попов в ЦСКА. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале армейцев.
Российский нападающий, летом 2022-го отметивший 42-й день рождения, завершил игровую карьеру, однако остался работать в системе ЦСКА. Попов занял должность тренера по развитию хоккеистов. Теперь к его обязанностям относится работа с игроками всех трёх команд армейской системы – ЦСКА, «Звезды» и «Красной Армии». Отмечается, что соглашение со специалистом уже заключено.
Попов выступал за ЦСКА с сезона-2016/2017. В составе армейского клуба он провёл 315 матчей, в которых набрал 133 (43+90) очка при показателе полезности «+91». Вместе с командой форвард дважды выигрывал Кубок Гагарина (в 2019 и 2022 годах), а в прошлом сезоне ещё и был признан самым ценным игроком плей-офф.
- 25 октября 2022
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