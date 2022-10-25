«Локомотив» направил жалобу в КХЛ на судейство со СКА. Претензии признаны обоснованными

Как стало известно «Чемпионату», сегодня, 25 октября, ХК «Локомотив» направил в КХЛ апелляцию на ряд судейских решений в матче со СКА 24 октября 2022 года. Претензии клуба признаны состоятельными.
Отметим, что в эпизоде с Дмитрием Яшкиным смотрели не только игру высоко поднятой клюшкой, но и подножку.
Напомним, незадолго до победного гола Дмитрия Яшкина судьи пропустили очевидную опасную игру высоко поднятой клюшкой чеха на игроке «Локомотива» Александре Волкове. Отметим, что после удара Яшкина у Волкова пошла кровь. Главный тренер железнодорожников Игорь Никитин раскритиковал судейство после встречи.
В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. СКА играл на своём льду с ярославским «Локомотивом». Победу со счётом 4:3 (1:1, 2:0, 1:2) одержали питерские армейцы.
- 25 октября 2022
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