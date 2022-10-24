Главный тренер «Локомотива – о победном голе СКА: Яшкина не должно было быть на площадке

Наставник «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение в матче со СКА и рассказал о моменте с победной шайбой армейцев.

«Какой план на игру был? Это вам надо было на установке присутствовать. Ну как план, здесь всё очень просто: забить больше, чем СКА. Не выполнили, вот и проиграли. Ошибки вот такие допускать нельзя было. Яшкина не должно было быть на площадке, мы не должны были ошибаться. Но это хоккей, идём дальше.



Мы все три периода ровно провели, просто забили в третьем. Что касается бросков, то тут ведь сколько зайдёт…Всё равно я считаю, что трёх шайб достаточно для победы. Мы много ошибались в матче против такой классной команды.



Сравнить два матча со СКА? Скажу, что у нас даже больше моментов сегодня было. Нить игры от одной команды к другой моталась, к сожалению, СКА её оседлал последним», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

После поражения «Локомотив» опустился на две строчки и занимает четвёртое место в таблице Западной конференции. СКА продолжает занимать первую строчку в таблице Запада.