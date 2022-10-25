Хет-трик Найта помог «Авангарду» разгромить «Барыс», у Ткачёва и Буше по пять очков

В Омске местный «Авангард» принимал на своём льду астанинский «Барыс». Победу со счётом 6:0 (1:0, 3:0, 2:0) одержали хозяева.
В первом периоде на третьей минуте счёт открыл форвард омичей Рид Буше с передачи Владимира Ткачёва.
Во втором периоде счёт удвоил Корбан Найт с передач Владимира Ткачёва и Рида Буше. Через две минуты третью шайбу в ворота «Барыса» забросил Владимир Ткачёв с передачи Рида Буше. На 16-й минуте второго периода Корбан Найт с передач Владимира Ткачёва и Рида Буше сделал счёт 4:0.
На шестой минуте третьего периода Владимир Брюквин с передачи Александра Дергачёва сделал счёт разгромным. За три минуты до конца третьего периода Корбан Найт с передач Рида Буше и Владимира Ткачёва оформил хет-трик.
Отметим, что Владимир Ткачёв и Рид Буше набрали по пять очков каждый.
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В следующем матче «Авангард» сыграет с дома с «Адмиралом» 28 октября. «Барыс» отправится в гости к «Сибири» 27 октября.
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