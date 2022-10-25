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Хет-трик Найта помог «Авангарду» разгромить «Барыс», у Ткачёва и Буше по пять очков

Хет-трик Найта помог «Авангарду» разгромить «Барыс», у Ткачёва и Буше по пять очков
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В Омске местный «Авангард» принимал на своём льду астанинский «Барыс». Победу со счётом 6:0 (1:0, 3:0, 2:0) одержали хозяева.

В первом периоде на третьей минуте счёт открыл форвард омичей Рид Буше с передачи Владимира Ткачёва.
Во втором периоде счёт удвоил Корбан Найт с передач Владимира Ткачёва и Рида Буше. Через две минуты третью шайбу в ворота «Барыса» забросил Владимир Ткачёв с передачи Рида Буше. На 16-й минуте второго периода Корбан Найт с передач Владимира Ткачёва и Рида Буше сделал счёт 4:0.

На шестой минуте третьего периода Владимир Брюквин с передачи Александра Дергачёва сделал счёт разгромным. За три минуты до конца третьего периода Корбан Найт с передач Рида Буше и Владимира Ткачёва оформил хет-трик.

Отметим, что Владимир Ткачёв и Рид Буше набрали по пять очков каждый.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 октября 2022, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
6 : 0
Барыс
Астана
1:0 Буше (Ткачёв) – 02:31 (5x5)   2:0 Найт (Ткачёв, Буше) – 23:06 (5x5)   3:0 Ткачёв (Буше) – 25:22 (5x5)   4:0 Найт (Ткачёв, Буше) – 35:47 (5x5)   5:0 Брюквин (Дергачёв) – 45:41 (5x5)   6:0 Найт (Буше, Ткачёв) – 57:22 (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ»

В следующем матче «Авангард» сыграет с дома с «Адмиралом» 28 октября. «Барыс» отправится в гости к «Сибири» 27 октября.

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