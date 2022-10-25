Первая тройка нападения омского «Авангарда» в матче с «Барысом» набрала 13 очков
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В Омске местный «Авангард» принимал на своём льду астанинский «Барыс». Победу со счётом 6:0 (1:0, 3:0, 2:0) одержали хозяева.
Тройка нападения первого звена в этом матче суммарно набрала 13 очков. Четырьмя результативными передачами и одной заброшенной шайбой отметились Рид Буше и Владимир Ткачёв каждый. Корбан Найт оформил хет-трик, забросив во втором и третьем периодах.
После сегодняшней победы омский клуб занимает восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Астанинский «Барыс» располагается на пятом месте в таблице Востока. Казахстанский клуб проиграл последние три матча с разницей шайб 2–15.
В следующем матче «Авангард» сыграет с дома с «Адмиралом» 28 октября. «Барыс» отправится в гости к «Сибири» 27 октября.
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