«Сент-Луис Блюз» поместил Бучневича в список травмированных и подписал нового форварда

Клуб Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» поместил российского форварда Павла Бучневича в список травмированных, сообщает официальный сайт клуба.

Также «блюзмены» объявили о подписании нападающего Тайлера Питлика. Соглашение с 30-летним хоккеистом рассчитано на один год на сумму $ 750 тыс.

Павел Бучневич в сезоне-2022/2023 провёл за «Сент-Луис» одну игру, в которой забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу. Всего за карьеру в НХЛ 27-летний российский форвард сыграл 375 матчей, в которых забил 110 голов и отдал 163 результативные передачи при показателе полезности «+39».

Воспитанник Череповца был выбран на драфте в 2013 году клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» в третьем раунде под общим 75-м номером. Бучневич брал серебро и бронзу на молодёжных чемпионатах мира.