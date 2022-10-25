«Сент-Луис Блюз» поместил Бучневича в список травмированных и подписал нового форварда

Клуб Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» поместил российского форварда Павла Бучневича в список травмированных, сообщает официальный сайт клуба.
Также «блюзмены» объявили о подписании нападающего Тайлера Питлика. Соглашение с 30-летним хоккеистом рассчитано на один год на сумму $ 750 тыс.
Павел Бучневич в сезоне-2022/2023 провёл за «Сент-Луис» одну игру, в которой забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу. Всего за карьеру в НХЛ 27-летний российский форвард сыграл 375 матчей, в которых забил 110 голов и отдал 163 результативные передачи при показателе полезности «+39».
Воспитанник Череповца был выбран на драфте в 2013 году клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» в третьем раунде под общим 75-м номером. Бучневич брал серебро и бронзу на молодёжных чемпионатах мира.
- 25 октября 2022
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