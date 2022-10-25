Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

КХЛ представила статистику по тренерским запросам во время матчей

КХЛ представила статистику по тренерским запросам во время матчей
Комментарии

Континентальная хоккейная лига на своём сайте представила статистику по тренерским запросам во время матчей. Возможность для тренеров сделать запрос просмотра видео для отмены гола была введена перед сезоном-2017/2018.

Рейтинг удачных запросов команд с сезона-2017/2018 по 2021/2022

#ИнициаторВсегоУдачно%
1СКА271348,1%
2«Металлург» Мг211047,6%
3«Спартак»401947,5%
4«Ак Барс»281346,4%
5«Адмирал»14642,9%
6«Барыс»271140,7%
7ЦСКА251040,0%
8«Торпедо»16637,5%
9«Салават Юлаев»361336,1%
10«Трактор»341235,3%
11«Локомотив»26934,6%
12«Куньлунь РС»361233,3%
13«Северсталь»361233,3%
14«Авангард»311032,3%
15«Динамо» Мск28932,1%
16«Витязь»341029,4%
17«Нефтехимик»36925,0%
18«Амур»30723,3%
19«Сибирь»30620,0%
20«Сочи»17317,6%
21«Динамо» Мн25416,0%
22«Автомобилист»23313,0%
Итог62020733,4%

Самыми популярными запросами являются положение вне игры и блокировка вратаря.

Новость по теме
Два хоккеиста ЦСКА вошли в число лучших игроков восьмой недели чемпионата КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022