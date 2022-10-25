КХЛ представила статистику по тренерским запросам во время матчей

Континентальная хоккейная лига на своём сайте представила статистику по тренерским запросам во время матчей. Возможность для тренеров сделать запрос просмотра видео для отмены гола была введена перед сезоном-2017/2018.

Рейтинг удачных запросов команд с сезона-2017/2018 по 2021/2022

# Инициатор Всего Удачно % 1 СКА 27 13 48,1% 2 «Металлург» Мг 21 10 47,6% 3 «Спартак» 40 19 47,5% 4 «Ак Барс» 28 13 46,4% 5 «Адмирал» 14 6 42,9% 6 «Барыс» 27 11 40,7% 7 ЦСКА 25 10 40,0% 8 «Торпедо» 16 6 37,5% 9 «Салават Юлаев» 36 13 36,1% 10 «Трактор» 34 12 35,3% 11 «Локомотив» 26 9 34,6% 12 «Куньлунь РС» 36 12 33,3% 13 «Северсталь» 36 12 33,3% 14 «Авангард» 31 10 32,3% 15 «Динамо» Мск 28 9 32,1% 16 «Витязь» 34 10 29,4% 17 «Нефтехимик» 36 9 25,0% 18 «Амур» 30 7 23,3% 19 «Сибирь» 30 6 20,0% 20 «Сочи» 17 3 17,6% 21 «Динамо» Мн 25 4 16,0% 22 «Автомобилист» 23 3 13,0% Итог 620 207 33,4%

Самыми популярными запросами являются положение вне игры и блокировка вратаря.