Барри Тротц заявил, что хотел бы вернуться к тренерской работе в НХЛ

Бывший наставник клубов НХЛ «Нэшвилл Предаторз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц заявил, что хотел бы вернуться к тренерской работе в НХЛ. Также он заявил, что был бы не против возглавить клуб из «оригинальной шестёрки» («Торонто», «Детройт», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Чикаго», «Монреаль» и «Бостон»).

«Чтобы всё уладить, мне нужно время до начала декабря, прежде чем я почувствую себя комфортно. После завершения семейных дел я съезжу отдохнуть куда-нибудь, где тепло, а после…

Я никогда не тренировал команду из «оригинальной шестёрки». Меня бы это заинтриговало. Но, что касается канадских команд — там вы всегда под микроскопом. Для работы в Канаде нужен особый тренер, потому что там другое давление», — приводит слова Тротца Sportsnet.

Минувший сезон Тротц провёл в «Нью-Йорк Айлендерс», который возглавлял с 2018 года. Под руководством специалиста «Айлендерс» трижды подряд выходили в плей-офф, однако в прошлом сезоне не смогли сделать этого, заняв девятое место в Восточной конференции.

Тротц в плей-офф 2018 года привёл «Вашингтон» к первой победе в Кубке Стэнли.