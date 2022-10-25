Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Барри Тротц заявил, что хотел бы вернуться к тренерской работе в НХЛ

Барри Тротц заявил, что хотел бы вернуться к тренерской работе в НХЛ
Комментарии

Бывший наставник клубов НХЛ «Нэшвилл Предаторз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц заявил, что хотел бы вернуться к тренерской работе в НХЛ. Также он заявил, что был бы не против возглавить клуб из «оригинальной шестёрки» («Торонто», «Детройт», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Чикаго», «Монреаль» и «Бостон»).

«Чтобы всё уладить, мне нужно время до начала декабря, прежде чем я почувствую себя комфортно. После завершения семейных дел я съезжу отдохнуть куда-нибудь, где тепло, а после…

Я никогда не тренировал команду из «оригинальной шестёрки». Меня бы это заинтриговало. Но, что касается канадских команд — там вы всегда под микроскопом. Для работы в Канаде нужен особый тренер, потому что там другое давление», — приводит слова Тротца Sportsnet.

Минувший сезон Тротц провёл в «Нью-Йорк Айлендерс», который возглавлял с 2018 года. Под руководством специалиста «Айлендерс» трижды подряд выходили в плей-офф, однако в прошлом сезоне не смогли сделать этого, заняв девятое место в Восточной конференции.

Тротц в плей-офф 2018 года привёл «Вашингтон» к первой победе в Кубке Стэнли.

Новость по теме
Барри Тротц объявил, что не будет тренировать в следующем сезоне НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022