Барри Тротц объявил, что не будет тренировать в следующем сезоне НХЛ

Барри Тротц сообщил, что не будет тренировать в следующем сезоне Национальной хоккейной лиги.

«У меня есть кое-какие дела, о которых я должен позаботиться лично, а также должен думать о своей семье. Если бы я сказал, что возьмусь за эту работу, я думаю, что оказал бы любой команде и себе медвежью услугу, потому что быть тренером в НХЛ — это очень требовательно и обязывает вас к многому. Это очень эмоционально. Я не мог пойти по этому пути. Это не значит, что я не буду тренировать. Просто не собираюсь тренировать прямо сейчас. Я занимаюсь этим уже 25 лет подряд, и я отложил многие вещи на второй план», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.

Минувший сезон Тротц провёл в «Нью-Йорк Айлендерс», который возглавлял с 2018 года. Под руководством специалиста «Айлендерс» трижды подряд выходили в плей-офф, однако в прошлом сезоне не смогли сделать этого, заняв девятое место в Восточной конференции.