Флёри вышел на чистое 6-е место по количеству проведённых матчей в НХЛ среди вратарей

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Миннесоту Уайлд». Идёт первый период, счёт равный – 1:1.

Как отмечает пресс-служба НХЛ в «Твиттере», 37-летний американский голкипер «Миннесоты» Марк-Андре Флёри проводит свой 944-й матч в НХЛ, что позволяет ему обойти Кёртиса Джозефа (943) и выйти на шестое место по количеству сыгранных встреч. Следующая цель – Эд Бельфор (963). Рекордсменом же является Мартин Бродо, отыгравший 1266 матчей.

Флёри проводит свой пятый матч в нынешнем сезоне НХЛ. В среднем он пропускал в этих встречах 5,25 шайбы за игру, отражая лишь 84,7% бросков. Летом он заключил новый двухлетний контракт с «Уайлд» на общую сумму в $ 7 млн.