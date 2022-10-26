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«Коламбус» дома уступил «Аризоне». Тарасов пропустил четыре шайбы после 12 бросков

«Коламбус» дома уступил «Аризоне». Тарасов пропустил четыре шайбы после 12 бросков
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В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Аризону Койотс». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 6:3.

В составе «Аризоны» дублем отметился Шейн Гостисбер, ещё по шайбе на счету Зака Кассиана, Дилана Гюнтера, Джека Макбэйна и Лоусон Круз (пустые ворота). За «Коламбус» забрасывали Джонни Годро, Кент Джонсон и Эндрю Пик.

Российские представители «Блю Джекетс» защитник Владислав Гавриков и нападающий Егор Чинахов провели на льду 18 минут 36 секунд и 11 минут 39 секунд соответственно, заработав показали полезности «0» и «-1».

23-летний российский голкипер «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил лишь восемь из 12 бросков и был заменён на Элвиса Мерзликина в конце второго периода. Его латвийский коллега по амплуа совершил пять сейвов после шести бросков.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2022, среда. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 6
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Гостисбер (Бойд, Келлер) – 09:24 (5x4)   0:2 Кассиан (Ритчи) – 15:52 (5x5)   0:3 Гостисбер (Келлер, Браун) – 27:42 (5x5)   0:4 Гюнтер (Вялимяки, Маччелли) – 35:22 (5x4)   0:5 Макбэйн (Фишер, О'Брайен) – 42:10 (5x5)   1:5 Годро (Веренски, Бин) – 46:45 (5x5)   2:5 Джонсон (Нюквист, Силлинджер) – 57:24 (5x5)   2:6 Круз (Гостисбер, Келлер) – 59:40 (en)   3:6 Пик (Курали, Бин) – 59:51 (5x5)
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