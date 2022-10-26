«Коламбус» дома уступил «Аризоне». Тарасов пропустил четыре шайбы после 12 бросков

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Аризону Койотс». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 6:3.
В составе «Аризоны» дублем отметился Шейн Гостисбер, ещё по шайбе на счету Зака Кассиана, Дилана Гюнтера, Джека Макбэйна и Лоусон Круз (пустые ворота). За «Коламбус» забрасывали Джонни Годро, Кент Джонсон и Эндрю Пик.
Российские представители «Блю Джекетс» защитник Владислав Гавриков и нападающий Егор Чинахов провели на льду 18 минут 36 секунд и 11 минут 39 секунд соответственно, заработав показали полезности «0» и «-1».
23-летний российский голкипер «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил лишь восемь из 12 бросков и был заменён на Элвиса Мерзликина в конце второго периода. Его латвийский коллега по амплуа совершил пять сейвов после шести бросков.
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