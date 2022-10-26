Коньков — о «Ладе» в КХЛ: Тольятти — хоккейный город, многие ребята оттуда поиграли в НХЛ

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал возможное возвращение тольяттинской «Лады» в КХЛ. Напомним, после сезона-2017/2018 клуб был исключён из КХЛ.

«Во-первых, здесь идёт прямая рекомендация президента России по поводу возврата «Лады». Тольятти — это хоккейный город России, который добивался побед. И не надо переживать, что у нас не хватит игроков. У нас огромное количество молодёжи сейчас, очень талантливой, очень перспективной. Этих игроков можно спокойно ставить. Тем более сейчас разрешена аренда, ситуация с легионерами позволяет нашим игрокам получать больше игрового времени и проявлять себя.



Плюс не надо забывать, что школа в Тольятти работает, и, когда команда играет в КХЛ, у воспитанников мотивация выше. Огромное количество ребят, родившихся в Тольятти, поиграли на мировом уровне, в НХЛ. И Пётр Ильич Воробьёв, надо отдать ему должное, воспитал целый ряд известных мировому хоккею игроков. Поэтому я за то, чтобы Тольятти вернулся в КХЛ как можно скорее», — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым дал Министерству спорта поручение проработать вопрос с возвращением «Лады» в КХЛ.