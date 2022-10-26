«Салават» — «Ак Барс»: Шмелёв сделал счёт 2:0 после классной передачи Кадейкина

В эти минуты на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Салават Юлаев» принимает казанский «Ак Барс». После первого периода хозяева выигрывают — 2:0.

На 18-й минуте при счёте 1:0 в пользу уфимцев нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий получил двухминутное удаление за подножку. Спустя практически полторы минуты «Салават» смог реализовать численное большинство. Защитник уфимцев Михаил Науменков отдал передачу по правому флангу. Шайбу подхватил форвард юлаевцев Александр Кадейкин, который сместился в сторону и прострелил на дальнюю штангу. Оттуда форвард Сергей Шмелёв замкнул в касание — 2:0.

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