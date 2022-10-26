Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Салават» — «Ак Барс»: Шмелёв сделал счёт 2:0 после классной передачи Кадейкина

«Салават» — «Ак Барс»: Шмелёв сделал счёт 2:0 после классной передачи Кадейкина
Комментарии

В эти минуты на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Салават Юлаев» принимает казанский «Ак Барс». После первого периода хозяева выигрывают — 2:0.

На 18-й минуте при счёте 1:0 в пользу уфимцев нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий получил двухминутное удаление за подножку. Спустя практически полторы минуты «Салават» смог реализовать численное большинство. Защитник уфимцев Михаил Науменков отдал передачу по правому флангу. Шайбу подхватил форвард юлаевцев Александр Кадейкин, который сместился в сторону и прострелил на дальнюю штангу. Оттуда форвард Сергей Шмелёв замкнул в касание — 2:0.

Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Новость по теме
Шипачёв — о погоне за рекордом Мозякина: мне ещё долго до Серёги. Он оказался на Эвересте
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022