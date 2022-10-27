Российский нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов получил травму верхней части тела и не принял участия в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (0:3), сообщает в своей соцсети жруналист Винс Меркольяно. В составе на матч 22-летнего россиянина заменил канадский форвард Жюльен Готье. Сроки возвращения в строй российского форварда пока не известны.
В текущем сезоне уроженец Владивостока принял участие в трёх матчах, в которых результативными баллами не отметился. Показатель полезности составил «+2».
Всего в НХЛ на счету Кравцова 23 матча и четыре набранных очка — два гола и две результативные передачи. Показатель полезности «-4». Прошлый сезон нападающий провёл в КХЛ, выступая за «Трактор». В 19 матчах регулярного сезона форвард отметился 13 (6+7) очками. В плей-офф на счету Кравцова 15 матчей и 10 (7+3) очков.
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