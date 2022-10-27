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Форвард «Айлендерс»: Сорокин — потрясающий вратарь, даёт нам шанс выиграть каждую игру

Форвард «Айлендерс»: Сорокин — потрясающий вратарь, даёт нам шанс выиграть каждую игру
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Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Кайл Палмьери выразил своё восхищение игрой российского вратаря Ильи Сорокина в матче с «Рейнджерс» (3:0). Форвард стал автором дубля, а голкипер оформил первый шатаут в сезоне, отразив 41 бросок по воротам.

«Он потрясающий вратарь и отличный партнёр по команде. Он даёт нам шанс выиграть каждый раз, когда он играет в воротах. Он сделал несколько невероятных сейвов, которые уберегли нас от пропущенных шайб, особенно в первом периоде. Он проделал потрясающую работу», — цитирует Палмьери официальный сайт «островитян».

Российский голкипер в текущем сезоне провёл пять матчей в основном составе, в которых одержал две победы, процент отражённых бросков составил 93,1%. «Айлендерс» в текущем сезоне одержали три победы в семи матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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