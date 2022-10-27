Коваленко: «Металлург» за три матча пропустил всего одну шайбу. Работа Рябыкина уже видна!

Чемпион Олимпийских игр Андрей Коваленко резко осудил решение руководства «Авангарда» уволить Дмитрия Рябыкина с поста главного тренера команды и отметил, что бывший наставник омичей уже положительно повлиял на игру магнитогорского «Металлурга», работая в тренерском штабе команды.

«Всегда с большим сомнением относился к осенним отставкам тренеров. Это наше, российское, явление, в той же НХЛ осенью отставки просто невозможны, там тренерам доверяют по максимуму. А у нас их в этом сезоне уже две. В своё время провёл хорошие годы в «Авангарде», мы становились чемпионами, благодарен Омску. Но сейчас его хоккейную политику понять не могу: отставка такого популярного человека в Сибири, как Дмитрий Рябыкин, — это нонсенс, тем более после 12-матчевого выезда.



То, что в Омске вокруг моего бывшего партнёра по «Авангарду», были непонятные игры, доказывает «Магнитка» и её тренеры. Посмотрите как изменилась эта команда после прихода Рябыкина в штаб Ильи Воробьёва. Её атака не стала слабее, но в последних трёх матчах «Металлург» пропустил только одну шайбу. Работа Рябыкина уже видна! Если помимо отличного нападения «Магнитка» впервые за последние годы выстроит такую же оборону, то это станет гремучей смесью на плей-офф и заявкой на Кубок Гагарина.

Если говорить о тренере «Ак Барса» Олеге Знарке, то, на мой взгляд, и он, и его команда страдают из-за того, что не был выстроен тренерский штаб. Знарок всегда работал с дуэтом Витолиньш — Федоcов, а в Казани расстановка совсем другая. Это отражается и на игре, и на результате, и на настрое. Профессия тренера — очень сложная. Нужно её беречь», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.

Напомним, Рябыкин был уволен с поста главного тренера «Авангарда» 10 октября. Через неделю «Металлург» объявил, что специалист войдёт в тренерский штаб команды. После прихода Рябыкина магнитогорский клуб одержал победу в четырёх из пяти матчей. В последних трёх матчах «Магнитка» пропустила всего одну шайбу, выиграв их все с общим счётом 10:1.