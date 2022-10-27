Каменский — об «Ак Барсе»: раз Знарка пригласили, значит, он должен справиться

Олимпийский чемпион и член правления Федерации хоккея России Валерий Каменский прокомментировал неудачную игру казанского «Ак Барса» в последнее время и рассказал, что наставнику клуба Олегу Знарку нужно время, чтобы восстановить ситуацию.
«Идёт становление команды. Сейчас в «Ак Барсе» много звёзд, одни из лучших игроков нашей лиги. Чтобы сделать из них команду, нужно время. У Знарка был уже такой момент, когда он проиграл 11 игр подряд с «Динамо», а потом взяли Кубок Гагарина.
От Знарка наверняка требуют результата, и чем быстрее, тем лучше. Возможно, у них есть какой-то план. Раз Олега Знарка пригласили, значит, он должен справиться», – сказал Каменский в интервью Metaratings.ru.
Напомним, в последнем матче «Ак Барс» уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» 1:4. Это поражение для казанцев стало девятым в 10 последних матчах.
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