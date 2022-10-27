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Генменеджер «Ак Барса»: никаких мыслей об увольнении Знарка нет. Мы ему доверяем

Генменеджер «Ак Барса»: никаких мыслей об увольнении Знарка нет. Мы ему доверяем
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил, что казанский клуб не думает над увольнением главного тренера команды Олега Знарка. Вчера «Ак Барс» во второй раз в сезоне проиграл «Салавату Юлаеву» (1:4) и потерпел девятое поражение в последних 10-ти матчах.

«Как я говорил и раньше, никаких мыслей об увольнении Знарка нет. После поражения «Салавату Юлаеву» ничего не поменялось. Мы ему доверяем, он продолжает работать главным тренером», – цитирует Валиуллина «БИЗНЕС Online».

После проигранного матча с «Салаватом Юлаевым» Знарок сообщал, что не думает уходить в отставку и отмечал плохую атмосферу внутри коллектива. Через несколько часов после финальной сирены в Сети распространилось видео, на котором один из фанатов казанцев зашёл в автобус команды и призвал хоккеистов «играть на льду так, как за них болеют».

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