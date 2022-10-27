Генменеджер «Ак Барса»: никаких мыслей об увольнении Знарка нет. Мы ему доверяем

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил, что казанский клуб не думает над увольнением главного тренера команды Олега Знарка. Вчера «Ак Барс» во второй раз в сезоне проиграл «Салавату Юлаеву» (1:4) и потерпел девятое поражение в последних 10-ти матчах.
«Как я говорил и раньше, никаких мыслей об увольнении Знарка нет. После поражения «Салавату Юлаеву» ничего не поменялось. Мы ему доверяем, он продолжает работать главным тренером», – цитирует Валиуллина «БИЗНЕС Online».
После проигранного матча с «Салаватом Юлаевым» Знарок сообщал, что не думает уходить в отставку и отмечал плохую атмосферу внутри коллектива. Через несколько часов после финальной сирены в Сети распространилось видео, на котором один из фанатов казанцев зашёл в автобус команды и призвал хоккеистов «играть на льду так, как за них болеют».
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