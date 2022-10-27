«Сибирь» отыгралась с 0:2 и одержала волевую победу над «Барысом» дома

В Новосибирске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Сибирь» принимала на своём льду астанинский «Барыс». Победу со счётом 4:3 (1:2, 1:0, 2:1) одержали сибиряки.



В первом периоде счёт в матче открыл нападающий гостей Линден Вей с передачи Энтони Луиса. Спустя три минуты счёт удвоил Иван Мищенко с передачи Кирилла Максимова. На 17-й минуте первого периода Никита Коротков с передачи Ильи Морозова сократил отставание в счёте.



На 13-й минуте второго периода восстановил равенство в счёте форвард хозяев Александр Шаров с передач Валентина Пьянова и Владимира Бутузова.



На второй минуте третьего периода хозяев вывел вперёд Вячеслав Основин с передач Ильи Морозова и Владимира Бутузова. На шестой минуте третьего периода четвёртую шайбу в ворота гостей забросил Тревор Мёрфи с передачи Тейлора Бека. Через три минуты сократил отставание до минимума нападающий «Барыса» Динмухамед Кайыржан с передач Энтони Луиса и Джереми Бракко.

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Следующий матч «Сибирь» проведёт дома с «Северсталью» 29 октября. В этот же день «Барыс» сыграет в гостях с «Салаватом Юлаевом».