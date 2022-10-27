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Вячеслав Быков прокомментировал игру казанского «Ак Барса»

Вячеслав Быков прокомментировал игру казанского «Ак Барса»
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал ситуацию в «Ак Барсе» и сказал, что верит в то, что наставник казанцев Олег Знарок сможет исправить неудачную игру клуба.

«В каждой команде происходят такие моменты, когда что-то не получается и идёт перестройка команды. В «Ак Барс» пришло много новых игроков, они притираются друг к другу.

Руководство в курсе происходящего и знает Олега как опытного тренера и специалиста, который бывал в разных ситуациях. Олег был в командах с разными игроками, в том числе высокого уровня. Поэтому он и был приглашён в «Ак Барс», чтобы его опыт и знание хоккея дали возможность работать с таким опытным, знаменитым коллективом. Не думаю, что со стороны игроков существует недооценка тренера.

Руководство доверяет специалисту, верит в него, терпеливо ждёт, когда эта ситуация перевернётся. Здесь можно только порадоваться, что люди относятся с таким пониманием. В любом случае, я думаю, ситуация исправится, и «Ак Барс», который мы привыкли видеть, вернётся», – сказал Быков в интервью Metaratings.ru.

«Ак Барс» проиграл девять из десяти последних матчей и расположился на седьмой строчке в таблице Восточной конференции. Ранее генеральный менеджер казанского клуба Марат Валиуллин сообщал, что руководство не планирует отправлять Знарка в отставку.

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