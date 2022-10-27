В матче МХЛ судья нечаянно провёл силовой приём против игрока

В матче Молодёжной хоккейной лиги между командами МХК «Тюменский Легион» и МХК «Молот» (5:2) произошёл забавный эпизод.

В одной из пауз главный судья, катясь спиной, не заметил игрока «Тюменского Легиона» и сбил последнего с ног, нечаянно проведя силовой приём. Это вызвало улыбку у одного из лайнсменов перед вбрасыванием.

МХК «Тюменский Легион» после 15 сыгранных матчей с 15 очками в активе занимает третью строчку в турнирной таблице «Серебряного» дивизиона Восточной конференции Молодёжной хоккейной лиги. Тюменцы одержали 10 побед при пяти поражениях.

МХК «Молот» с 11 очками после 15 матчей с четырьмя победами расположился на пятом месте в таблице «Серебряного» дивизиона Восточной конференции МХЛ.