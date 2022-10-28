Барабанов провёл эффектный хит против Сандина, едва не травмировав бывшего одноклубника
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Торонто Мэйпл Лифс». После двух периодов хозяева впереди — 3:2.
В составе «Шаркс» ассистентский дубль к этой минуте уже оформил российский нападающий Александр Барабанов, дважды выполнивший результативные передачи на канадского форварда Логана Кутюра. В середине второго периода 28-летний россиянин также отметился эффектным силовым приёмом против защитника «Торонто» Расмуса Сандина.
Шведский защитник «кленовых листьев» получил повреждение в этом эпизоде, но сумел избежать серьёзной травмы. После оказания медицинской помощи в раздевалке бывший партнёр Барабанова по «Мэйпл Лифс» смог вернуться на лёд и продолжить встречу.
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