Коннор Макдэвид вышел на первое место в списках лучших бомбардиров и снайперов НХЛ

Сегодня прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. По его итогам бомбардирскую и снайперскую гонку НХЛ текущего сезона возглавил капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.
В прошедшем матче с «Чикаго» (6:5) канадский нападающий отметился хет-триком и результативной передачей. Таким образом, после восьми проведённых матчей на счету Макдэвида 15 очков — восемь голов и семь результативных передач. Первое место в списке бомбардиров лиги канадец делит со своим одноклубником Леоном Драйзайтлем, а так же чешским форвардом «Бостона» Давидом Пастрняком. Снайперскую гонку Макдэвид возглавляет единолично.
Всего в НХЛ на счету канадского нападающего 495 матчей в регулярных чемпионатах и 712 (247+465) очков. В плей-офф на счету Макдэвида 37 матчей и 55 (21+34) очков.
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