Эвасон — о победе над «Оттавой»: очень понравилось, что все четыре звена внесли свой вклад

Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (4:2). Наставник похвалил подопечных за грамотную игру на обеих сторонах площадки.



«Мне очень понравилось, что все четыре звена внесли свой вклад. Они делали правильные вещи — глубоко забрасывали шайбу в чужую зону и не допускали контратак с преимуществом соперника. Я не помню, чтобы мы пропустили контратаку в этой игре. Мы были полны решимости делать всё правильно», — приводит слова Эвасона официальный сайт НХЛ.



«Миннесота» одержала третью победу в семи стартовых матчах регулярного чемпионата НХЛ. Эта победа стала второй подряд для «дикарей». Следующий матч «Уайлд» проведут на выезде с «Детройт Ред Уингз» 30 октября.

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