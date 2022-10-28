«Я просто коснулся шайбы». Капризов — о своём голе в ворота «Оттавы»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов прокомментировал свою шайбу, заброшенную в победном матче с «Оттавой» (4:2). Российский форвард переправил шайбу одним касанием после наброса от синей линии капитана «дикарей» Джареда Сперджена.

«Я просто коснулся шайбы. Сперджи сделал отличный пас. Конечно, я видел его наброс, защитник пытался помешать мне и заблокировать клюшку, но мне удалось переправить шайбу в пустые ворота», — цитирует Капризова пресс-служба «дикарей».

Капризов в прошедшем матче отметился двумя (1+1) очками и вышел на первое место в истории клуба по скорости набора результативных очков при игре в большинстве. На счету российского форварда в текущем сезоне 10 очков — пять голов и пять результативных передач.