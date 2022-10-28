Вице-комиссар НХЛ прокомментировал возможность переноса сроков проведения Кубка мира

Вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли сообщил, что руководство лиги рассматривает различные варианты по организации Кубка мира по хоккею. Ранее канадский телеканал TSN сообщал, что турнир, который планируется провести в феврале 2024 года, может быть перенесён на другую дату. Это связано с тем, что некоторые европейские хоккейные федерации откажутся от участия в турнире в случае выступления на Кубке мира российских хоккеистов.



«Рассматривается множество возможностей, но ни по одному из вариантов не принято решений. Я бы предпочёл не строить предположений о том, что может произойти», — приводит слова Дэйли ТАСС.



Напомним, Кубок мира по хоккею с шайбой был основан в 1996 году. Наряду с Олимпиадой и чемпионатом мира он является одним из самых престижных соревнований по хоккею. Всего Кубок разыгрывался трижды. Действующим чемпионом является сборная Канады, которая в 2016 году обыграла в финале сборную Европы со счётом 3:1.

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