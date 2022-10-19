В НХЛ считают, что участники Кубка мира будут недовольны, если Россия сыграет на турнире

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли ответил на вопрос о возможном участии сборной России в Кубке мира 2024 года.

«Конфликт на Украине затрудняет решение российской проблемы. Мы, конечно, слышали от некоторых стран, которые будут участвовать в Кубке мира, что они будут возражать против участия России.



Мы рассматривали нейтральный статус сборной России как альтернативу. Однако, учитывая опасения других стран, не похоже, что это будет хорошим решением», — цитирует Дэйли ESPN.

Напомним, Кубок мира по хоккею с шайбой был основан в 1996 году. Наряду с Олимпиадой и чемпионатом мира он является одним из самых престижных соревнований по хоккею. Всего Кубок разыгрывался трижды. Действующим чемпионом является сборная Канады, которая в 2016 году обыграла в финале сборную Европы со счётом 3:1.