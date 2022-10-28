«Рад услышать музыку в раздевалке». Будро — о первой победе «Ванкувера» в сезоне

Главный тренер «Ванкувера» Брюс Будро прокомментировал первую победу команды в текущем сезоне, которая стала 600-й для наставника в карьере.

«Я не думал о юбилейной победе с нашей третьей игры в сезоне. Я просто хотел, чтобы ребята выиграли и почувствовали себя лучше. И, надеюсь, такая полоса неудач больше не повторится в этом сезоне.



Рад услышать музыку в раздевалке, ведь знаю, как усердно ребята тренировались. Они никогда не теряли надежды. Знаю, что это всего лишь одна игра, но я имею в виду моральный дух, который никогда не падал, несмотря на все эти поражения. Так что, думаю, это была большая награда для них», — цитирует Будро официальный сайт «косаток».

«Ванкувер» прервал серию из семи поражений на старте сезона. Следующий матч «косатки» проведут на домашнем льду завтра, 29 октября, с «Питтсбургом».