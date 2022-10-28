Стали известны полные составы команд на Фонбет Матч звёзд КХЛ — 2022

Пресс-служба КХЛ опубликовала полный список игроков, которые выйдут в рамках Фонбет Недели звёзд хоккея — 2022 на лёд арены «Трактор» имени Валерия Белоусова.
Дивизион Боброва: Максим Дорожко («Витязь», дебютант Матча звёзд КХЛ), Патрик Рыбар («Спартак», дебютант), Александр Никишин (СКА, дебютант), Егор Савиков («Спартак», дебютант), Максим Федотов («Торпедо», дебютант), Андрей Алтыбармакян (ХК «Сочи», второй Матч звёзд), Марат Хайруллин (СКА, дебютант), Алексей Кручинин («Торпедо», дебютант), Дамир Жафяров (СКА, дебютант), Дмитрий Яшкин (СКА, второй Матч звёзд);
Дивизион Тарасова: Алексей Колосов («Динамо» Мн, дебютант), Даниил Исаев («Локомотив», дебютант), Никита Нестеров (ЦСКА, второй Матч звёзд), Робин Пресс («Северсталь», дебютант), Андрей Миронов («Динамо» Москва, второй Матч звёзд), Виталий Пинчук («Динамо» Мн, дебютант), Эрик О’Делл («Динамо» Мск, второй Матч звёзд), Дмитрий Рашевский («Динамо» М, дебютант), Брэндон Ип («Куньлунь Ред Стар», второй Матч звёзд), Максим Шалунов («Локомотив», второй Матч звёзд);
Дивизион Харламова: Эдвард Паскуале («Металлург», дебютант), Илья Проскуряков («Трактор», дебютант), Егор Яковлев («Металлург», дебютант), Никита Трямкин («Автомобилист», третий Матч звёзд), Сергей Телегин («Трактор», дебютант), Александр Радулов («Ак Барс», седьмой Матч звёзд), Антон Бурдасов («Трактор», второй Матч звёзд), Анатолий Голышев («Автомобилист», третий Матч звёзд), Павел Порядин («Нефтехимик», второй Матч звёзд), Николай Голдобин («Металлург», дебютант);
Дивизион Чернышева: Андрей Кареев («Салават Юлаев», дебютант), Евгений Аликин («Амур», дебютант), Тревор Мёрфи («Сибирь», дебютант), Райан Мёрфи («Салават Юлаев», дебютант), Александр Хмелевски («Салават Юлаев», дебютант), Сергей Толчинский («Авангард», дебютант), Либор Шулак («Адмирал», дебютант), Ярослав Лихачёв («Амур», дебютант), Александр Шаров («Сибирь», дебютант), Линден Вей («Барыс», второй Матч звёзд).
Фонбет Матч звёзд КХЛ — 2022 пройдёт в Челябинске 10 и 11 декабря.
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