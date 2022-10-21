Журналисты выбрали ещё 12 участников Фонбет Матча звёзд КХЛ

21 октября завершилось голосование журналистов, по итогам которого стали известны игроки, которые выйдут в рамках Фонбет Недели звёзд хоккея — 2022 на лёд арены «Трактор» имени Валерия Белоусова.



Дивизион Боброва: Алексей Кручинин («Торпедо», дебютант), Дамир Жафяров (СКА, дебютант), Егор Савиков («Спартак», дебютант);



Дивизион Тарасова: Дмитрий Рашевский («Динамо» М, дебютант), Брэндон Ип («Куньлунь Ред Стар», второй Матч звёзд), Максим Шалунов («Локомотив», второй Матч звёзд);



Дивизион Харламова: Анатолий Голышев («Автомобилист», третий Матч звёзд), Павел Порядин («Нефтехимик», второй Матч звёзд), Николай Голдобин («Металлург», дебютант);



Дивизион Чернышева: Либор Шулак («Адмирал», дебютант), Ярослав Лихачёв («Амур», дебютант), Александр Шаров («Сибирь», дебютант).



Ранее стали известны первые 16 участников Матча звёзд, которых выбрали болельщики при помощи голосования. Оставшиеся хоккеисты будут выбраны лигой.



Каждая из команд будет состоять из 11 игроков (два вратаря и девять полевых), включая четырёх лучших игроков Кубка Вызова МХЛ, которые будут распределены между командами позднее.



Фонбет Матч звёзд КХЛ — 2022 пройдёт в Челябинске 10 и 11 декабря.

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