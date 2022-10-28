Главный тренер «Сан-Хосе»: Барабанов — самый командный хоккеист «акул»

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Дэвид Куинн сообщил, что российский форвард «акул» Александр Барабанов показывает самый командный хоккей среди всех нападающих «Шаркс» в этом сезоне.
«Вы могли видеть воодушевление на лице капитана команды Логана Кутюра, когда мы с ним сегодня утром разговаривали об игре в одном звене с Барабановым», — цитирует главного тренера журналист Шен Пен.
В сегодняшнем матче с «Торонто» Барабанов отдал две результативные передачи на Логана Кутюра. Россиянин провёл на площадке 16 минут и 9 секунд, в том числе 2 минуты и 54 секунды при игре в большинстве.
В текущем сезоне российский нападающий провёл шесть матчей, в которых набрал три очка за результативные передачи. В прошлом сезоне в составе «акул» Барабанов набрал 39 (10+29) очков за 70 игр.
- 28 октября 2022
-
15:43
-
15:26
-
14:59
-
14:32
-
14:30
-
14:06
-
13:52
-
13:41
-
13:35
-
13:24
-
13:00
-
12:42
-
12:24
-
12:10
-
11:54
-
11:24
-
10:53
-
10:38
-
10:15
-
10:00
-
09:43
-
09:20
-
09:00
-
08:48
-
08:16
-
07:40
-
07:21
-
07:08
-
06:52
-
06:43
-
06:36
-
06:27
-
06:21
-
06:15
-
06:14