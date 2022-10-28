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Главный тренер «Сан-Хосе»: Барабанов — самый командный хоккеист «акул»

Главный тренер «Сан-Хосе»: Барабанов — самый командный хоккеист «акул»
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Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Дэвид Куинн сообщил, что российский форвард «акул» Александр Барабанов показывает самый командный хоккей среди всех нападающих «Шаркс» в этом сезоне.

«Вы могли видеть воодушевление на лице капитана команды Логана Кутюра, когда мы с ним сегодня утром разговаривали об игре в одном звене с Барабановым», — цитирует главного тренера журналист Шен Пен.

В сегодняшнем матче с «Торонто» Барабанов отдал две результативные передачи на Логана Кутюра. Россиянин провёл на площадке 16 минут и 9 секунд, в том числе 2 минуты и 54 секунды при игре в большинстве.

В текущем сезоне российский нападающий провёл шесть матчей, в которых набрал три очка за результативные передачи. В прошлом сезоне в составе «акул» Барабанов набрал 39 (10+29) очков за 70 игр.

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