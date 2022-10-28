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Два очка Барабанова помогли «Сан-Хосе» обыграть «Торонто» на домашнем льду

Два очка Барабанова помогли «Сан-Хосе» обыграть «Торонто» на домашнем льду
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Сегодня в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сан-Хосе Шаркс» и «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 4:3.

Дублем за «акул» отметился нападающий Логан Кутюр, ещё по разу отличились Тимо Майер и Эрик Карлссон, забивший победный гол. Две результативные передачи на свой счёт записал российский форвард Александр Барабанов. У гостей отличились Митч Марнер, Давид Кемпф и Остон Мэттьюз. Российский нападающий «Сан-Хосе» Евгений Свечников результативными баллами не отметился, проведя на площадке 13 минут и 9 секунд.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2022, пятница. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
4 : 3
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Кутюр (Ньето, Барабанов) – 00:26 (5x5)   1:1 Кемпф (Керфут, Марнер) – 05:14 (5x5)   2:1 Кутюр (Барабанов, Карлссон) – 25:15 (5x3)   3:1 Майер (Кутюр, Карлссон) – 25:57 (5x4)   3:2 Марнер (Райлли, Керфут) – 39:37 (5x5)   3:3 Мэттьюс (Таварес, Райлли) – 45:38 (5x4)   4:3 Карлссон (Майер) – 60:57 (3x3)

«Акулы» одержали третью победу в десяти стартовых матчах. «Торонто» потерпели второе поражение подряд и всего четвёртое в восьми проведённых встречах.

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