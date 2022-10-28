Два очка Барабанова помогли «Сан-Хосе» обыграть «Торонто» на домашнем льду

Сегодня в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сан-Хосе Шаркс» и «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 4:3.

Дублем за «акул» отметился нападающий Логан Кутюр, ещё по разу отличились Тимо Майер и Эрик Карлссон, забивший победный гол. Две результативные передачи на свой счёт записал российский форвард Александр Барабанов. У гостей отличились Митч Марнер, Давид Кемпф и Остон Мэттьюз. Российский нападающий «Сан-Хосе» Евгений Свечников результативными баллами не отметился, проведя на площадке 13 минут и 9 секунд.

«Акулы» одержали третью победу в десяти стартовых матчах. «Торонто» потерпели второе поражение подряд и всего четвёртое в восьми проведённых встречах.