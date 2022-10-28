Голдобин вновь отпраздновал гол в стиле Роналду. На этот раз он забил «Трактору»

В эти минуты на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Металлург» принимает челябинский «Трактор». После первого периода счёт 2:1 в пользу хозяев.

На 11-й минуте при равенстве по голам — 1:1 — форвард магнитогорцев Максим Карпов ворвался в зону с левого края и отдал поперечную передачу на Николая Голдобина. Нападающий «Металлурга» накатил и в одно касание бросил — шайба залетела в верхний угол ворот. После этого Голдобин отпраздновал гол в стиле португальского футболиста «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

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Отметим, что 21 октября форвард «Магнитки» таким же образом отреагировал на свой гол в ворота «Барыса».