Кравец — о 0:1 с «Адмиралом»: «Авангард» был сильнее по всем показателям, по всей работе

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение в матче с «Адмиралом» (0:1 ОТ).

«Очень обидное поражение сегодня. Наша команда играла сегодня сильнее «Адмирала» по всем показателям, по всей работе, по игре в зоне, по броскам. К сожалению, проблема была с реализацией. Здесь вратарь очень прилично отыграл у «Адмирала», к ребятам нет претензий, все горели, все хотели. Но по броскам 45-14, это очень большая разница. Хорошо, что в домашней серии взяли пять из шести очков, надо продолжать в том же духе на выезде.



Корректировали ли в ходе матча игру против Серебрякова? Рекомендации по вратарю соперника даются сразу перед встречей, мы просили идти на добивание, закрывать вратаря. Но всё это было.



Тамбиев отметил прогресс «Авангарда»? Я считаю, что и в том матче 15 октября мы достаточно хорошо играли, забили три гола, там были допущены ошибки в средней зоне, при построении. Но в целом да, я думаю, что ребята начинают больше понимать, что мы от них требуем», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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