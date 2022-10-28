«Отчаяние, конечно, накатывало». Толчинский эмоционально оценил игру вратаря «Адмирала»

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский после поражения в матче с «Адмиралом» эмоционально высказался о голкипере Никите Серебрякове, который совершил 45 сейвов и отразил буллит в овертайме.



«Что тут скажешь, Серебряков — просто красавец. Поймал просто какие-то… сейвов 10 нереальных было, когда вроде ворота пустые уже. А так, играли хорошо, много бросали, много атаковали и разыгрывали. Но бывают такие матчи, что сделаешь. Отчаяние? Накатывало, конечно… Кто решил, что я буду бить буллит в овертайме? Тренер», — передаёт слова Толчинского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в Омске на стадионе «G-Drive Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась в овертайме победой гостей со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

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