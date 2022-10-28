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«Локомотив» всухую обыграл «Торпедо», прервав серию побед нижегородцев

«Локомотив» всухую обыграл «Торпедо», прервав серию побед нижегородцев
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Локомотив» принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2022, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 0
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Каюмов (Коршков, Алексеев) – 10:30 (5x4)   2:0 Каюмов (Андронов) – 59:50 (en)

На 11-й минуте первого периода Артур Каюмов вывел железнодорожников вперёд, реализовав численное большинство «пять на четыре». Очки за результативные передачи получили Егор Коршков и Денис Алексеев. На последней минуте Каюмов голом в пустые ворота оформил дубль. Голкипер железнодорожников Иван Бочаров оформил шат-аут.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 31 октября в Москве сыграет с «Динамо». «Локомотив» 30 октября примет минское «Динамо».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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