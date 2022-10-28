Р. Ротенберг: как капитан Яшкин не имеет права удаляться. Как и каждый игрок СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался после встречи с московским «Динамо» (4:3 Б).

«Травма Волкова? Мы не раскрываем свои секреты, впереди длинный сезон. Надеемся на лучшее. Медицинский штаб СКА работает честно и круглосуточно, как неотложка. Поэтому в этом смысле могу только сказать, что мы верим, что Волков сможет сыграть в следующей игре.

Яшкин — мастеровитый игрок, но слишком часто удаляется? Вы знаете, если разобрать все удаления, то судьям виднее, там работают профессионалы. Я не могу это комментировать. Но, конечно, в целом я могу сказать, что каждый наш игрок обязан подтянуть игровую дисциплину. Конечно, как капитан он не имеет права удаляться, как и каждый наш игрок. Лучшее меньшинство – это игра без удалений. Вы абсолютно правильно говорите — нам надо держать удар, работать ногами и не удаляться. Это всех касается», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.